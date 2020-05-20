За последние сутки в Москве скончались еще 75 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших от новой инфекции в столице превысило 1700. Такие данные озвучили вечером в оперативном штабе. Количество жертв коронавируса в России с начала пандемии приближается к трем тысячам. Всего выявленных инфицированных в стране почти 300 тысяч. По этому показателю Россия находится на втором месте в мире после США.

