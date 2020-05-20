Количество тестирований на коронавирус в Дагестане удалось довести до 1800 в сутки

Планируется, что в начале следующей недели этот показатель вырастет до 2200, сообщается на сайте главы Республики. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю темпы прироста заболеваемости в целом снизились. Но Дагестан по-прежнему остается на пятом месте. Там зарегистрировано свыше 3,5 тысяч подтвержденных случаев заражения, 32 человека с COVID-19 умерли.

Кроме того, от внебольничной пневмонии скончались почти 660 человек, в том числе более 40 медиков.