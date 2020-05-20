В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Суточный показатель превышает 70 смертей уже пятый день подряд. Общее число умерших достигло 1726, сообщили в оперативном штабе. По данным на утро вторника, в столице зафиксировано почти 150 тысяч зараженных.
2020-05-20T00:04:17+03:00
2020-05-20T00:04:36+03:00
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00:04, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…