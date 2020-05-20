В Совете Федерации предложили Минздраву страховать медиков при работе в условиях эпидемии

Сенаторы заявили о необходимости закрепить этот вопрос на законодательном уровне. Проект постановления, в котором содержаться предложения по срочным изменениям в федеральных законах в связи с распространением коронавируса, был составлен на основе предложений, поступивших из регионов, сообщил первый заместитель председателя Верхней палаты Николай Федоров. Всего в проекте более 40 предложений. В их числе предложение правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, который снизился из-за коронавирусных ограничений.

Сегодня в Совете Федерации запланирован «правительственный час» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященный мерам

по борьбе с пандемией.