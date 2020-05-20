Ряд российских регионов ужесточает ограничения, введенные из-за коронавируса

В других, напротив, меры смягчаются.

В некоторых регионах сегодня вводят обязательное ношение медицинских масок и перчаток. Например, в Волгоградской области. Там местным жителям нельзя будет появляться без средств защиты во всех общественных местах, а за нарушения грозят штрафом. Но при этом в регионе должны вновь открыться некоторые непродовольственные магазины, салоны красоты и стоматологические клиники.

Масочный режим вводится и в Иркутской области. А вот в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в некоторых поселениях ограничения усиливаются. Из-за роста числа заболевших коронавирусом там сегодня полностью закрываются детские сады.

В Карелии же сегодня открываются муниципальные библиотеки. И хотя свободный доступ в фонды и читальные залы там пока ограничивают, книги выдавать планируют, разводя людей разных возрастов по времени. Схожие меры приняты и в Ульяновской области.

Общее число заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к 300 тысячам человек, суточный прирост держится пока на уровне 9 тысяч.