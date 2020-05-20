В Подмосковье разбился военно-транспортный вертолет Ми-8

Экипаж из трех человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Авария произошла около 8 вечера при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от города Клин. По данным военного ведомства, вертолет совершил жесткую посадку на безлюдной местности. Машина практически полностью разрушена. На земле жертв нет. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. На место вылетела комиссия Главного командования ВКС. Поисковая группа обнаружила оба «черных ящика».