Бывший президент Чехии Вацлав Клаус возмущен сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге

Его убрали в начале апреля по решению муниципальных властей. Снос монумента нельзя рассматривать «с точки зрения чешско-российских отношений», заявил Вацлав Клаус в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Вацлав Клаус также сказал, что не верит в причастность российской стороны к подготовке покушения на мэра Праги из-за сноса памятника Коневу.
2020-05-19T23:03:22+03:00
2020-05-19T23:03:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…