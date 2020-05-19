Бывший президент Чехии Вацлав Клаус возмущен сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге

Его убрали в начале апреля по решению муниципальных властей. Снос монумента нельзя рассматривать «с точки зрения чешско-российских отношений», заявил Вацлав Клаус в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Вацлав Клаус также сказал, что не верит в причастность российской стороны к подготовке покушения на мэра Праги из-за сноса памятника Коневу.