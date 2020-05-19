Российские военкоматы завтра начнут отправку в армию первых новобранцев весеннего призыва

Каждый из них перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавируса, на пути следования к местам прохождения военной службы призывники будут обеспечены медицинскими масками, сказали в Минобороны. Отмечается, что проведение торжественных церемоний до снятия противоэпидемических ограничений не планируется.

Между тем, по последним данным, число заразившихся коронавирусом военнослужащих составило 1662 человека. Инфекция также выявлена у 17 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны зарегистрировано 1034 случая заражения, а также 388 случаев среди гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находится один военнослужащий, девять человек в состоянии средней тяжести.