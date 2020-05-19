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23:01, 19 мая 2020

На месте крушения вертолета Минобороны в Подмосковье обнаружены оба «черных ящика»

Они находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Авария произошла около 8 вечера при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от города Клин. По данным военного ведомства, Ми-8 совершил жесткую посадку на безлюдной местности. Вертолет практически полностью разрушен. Экипаж из трех человек погиб. На земле жертв нет. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной случившегося могла стать техническая неисправность. На место вылетела комиссия Главного командования ВКС.

Предыдущая катастрофа военного вертолета произошла 7 мая, когда Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму во время планового полета. Один член экипажа погиб, двое пострадали.



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