Режиссер Александринского театра Владимир Голуб скончался на 83-м году жизни

Он умер после «продолжительной болезни», сообщила пресс-служба театра. В 1970 году Голуб окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Бориса Щукина в Москве.

С 1987 по 2006 годы работал в Александринском театре, где поставил 16 спектаклей. Среди них — «Деревья умирают стоя», «На всякого мудреца довольно простоты», «Свои люди — сочтемся».

Как актера зрители могут помнить Голуба по роли Володи Богатенкова в «Последних залпах» и по фильму-спектаклю «Молодой человек».

О месте и времени похорон будет сообщено позднее.