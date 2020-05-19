РЖД выставили на продажу историческое здание вокзала в подмосковном Серпухове

Объявление размещено, в том числе, на сайте Avito. В нем говорится, что здание 1866 года является объектом культурного наследия. Предложение не является публичной офертой. Продажа здания будет происходить на аукционе, а не через сервис.
2020-05-19T22:35:14+03:00
2020-05-19T22:35:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:35, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…