Ещё 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 75 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.



Всего в столице умерли 1 726 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.



«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.



По данным на утро, в столице зафиксировано почти 150 тысяч зараженных. По всей России эта цифра приблизилась к 300 тысячам — по этому показателю наша страна находится на втором месте в мире после США. Свыше 2800 человек умерли, выздоровели более 76 тысяч.