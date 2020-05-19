Три человека погибли при крушении военно-транспортного вертолета Ми-8 в Подмосковье

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб. Инцидент произошел около 8 вечера в 20 километрах от города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета. Он выполнялся без боекомплекта, сообщили в Минобороны. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправностью. На место вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.
2020-05-19T22:33:49+03:00
2020-05-19T22:33:49+03:00
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22:33, 19 мая 2020
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