Три человека погибли при крушении военно-транспортного вертолета Ми-8 в Подмосковье

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб. Инцидент произошел около 8 вечера в 20 километрах от города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета. Он выполнялся без боекомплекта, сообщили в Минобороны. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправностью. На место вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил России.