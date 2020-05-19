В Москве с 25 мая откроются МФЦ госуслуг, к концу следующей недели больницы начнут оказывать плановую медпомощь

В Москве с 25 мая откроются многофункциональные центры госуслуг, к концу следующей недели больницы начнут оказывать плановую медпомощь. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. При этом прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешат только когда начнется снижение смертей от коронавируса — сказал Собянин. В то же время Сергей Собянин отметил заслугу москвичей в том, что в столице удалось не допустить в середине мая самого неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом.
2020-05-19T22:06:59+03:00
2020-05-19T22:06:59+03:00
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22:06, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…