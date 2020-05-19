В Москве с 25 мая откроются МФЦ госуслуг, к концу следующей недели больницы начнут оказывать плановую медпомощь

В Москве с 25 мая откроются многофункциональные центры госуслуг, к концу следующей недели больницы начнут оказывать плановую медпомощь. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. При этом прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешат только когда начнется снижение смертей от коронавируса — сказал Собянин. В то же время Сергей Собянин отметил заслугу москвичей в том, что в столице удалось не допустить в середине мая самого неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом.