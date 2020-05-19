Российский ВВП во втором квартале упадет на 16 процентов, утверждают аналитики агентства Bloomberg

В случае подтверждения их прогноза это будет худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.

Падение российской экономики будет более серьезным, чем во время мирового финансового кризиса – во всяком случае, к такому выводу пришли экономисты на основе данных Минфина. По их оценкам, только за апрель, который президент Владимир Путин объявил нерабочим, российский ВВП сократился на четверть. Власти страны не публикуют подробные отчеты по месяцам, но аналитики рассчитали уровень падения, оценив доходы и расходы бюджета.

В качестве иллюстрации Bloomberg приводит данные по российскому автопрому – так, по оценке Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце продажи новых легковых и легких коммерческих автомобиле й в стране снизились примерно на 72 процента по сравнению с апрелем прошлого года. Это оказалось крупнейшим месячным падением для данного сектора промышленности за всю историю наблюдений.

Центробанк ранее представил свой прогноз, который оказался намного менее негативным: по оценке регулятора, во втором квартале российский ВВП сократится всего на 8 процентов.