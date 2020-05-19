В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку в районе подмосковного Клина, экипаж вертолета погиб от полученных ранений, сообщает Минобороны РФ.



«Девятнадцатого мая около 20.00 при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб», — говорится в сообщении.



Добавляется, что к месту катастрофы вылетела комиссия Главного Командования ВКС. Полет выполнялся без боекомплекта.