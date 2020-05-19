Республику Коми предложили включить в единый регион с Архангельской областью и Ненецким автономным округом

Об этом сообщил ТАСС руководитель рабочей группы по объединению Матвей Чупров. Он пояснил, что эти регионы связаны исторически, географически и инфраструктурно. Их объединение позволит реализовать масштабные проекты и сблизить общими интересами. В то же время он признал, что есть вопросы по поводу экономической целесообразности.

Между тем, участники рабочей группы отмечают крайне негативные настроения жителей к созданию новой территориальной единицы. Многие опрошенные высказываются за сохранение существующих отношений, которые регулируются договором о взаимодействии, подписанным в 2014 году. Сбор мнений, стартовавший на прошлой неделе, продолжается.

Граждане не поддержат эту инициативу, — сказал ранее в интервью РБК политолог Александр Кынев. Меморандум об объединении главы регионов подписали 13 мая. Теперь этот шаг должен быть одобрен на региональных референдумах. Предполагается, что они пройдут 13 сентября, в единый день голосования.