Диссернет выявил нарушения в диссертациях 68 действующих судей и судей в отставке

У них обнаружены заимствования без ссылок на источники, либо некорректные заимствования. В 12 работах есть признаки научного подлога. Двое судей писали о недействующих или не существующих нормативных актах как об актуальных. Уже трое судей лишены ученых степеней. Экспертное сообщество опиралось на список судей на сайте Росправосудие. Всего удалось изучить около 130 научных работ.