Российские курорты могут открыться с 1 июля

Такую предварительную дату назвал председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Он отметил, что к этому времени в стране возобновятся рейсы воздушного и наземного транспорта, начнут открываться гостиницы. Санатории с медицинскими лицензиями должны пустить постояльцев на месяц раньше.

Дегтярев выразил мнение, что после пандемии коронавируса цены на отдых в России снизятся, поскольку туроператорам придется заново завоевывать клиентов, однако он не исключил и подорожание их услуг.