Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, который снизился в условиях пандемии коронавируса. Также сенаторы предложили внести изменения в стратегию развития здравоохранения на период до 2025 года с учетом опыта работы в условиях новой коронавирусной инфекции.

Министерству транспорта Совет Федерации предложил разработать специальную программу пассажирских перевозок авиатранспортом в условиях чрезвычайных ситуаций.

На завтра в верхней палате парламента запланирован «правительственный час» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.