Падение ВВП России во втором квартале этого года составит 16%

Это худший показатель с начала 90-х. С таким прогнозом выступило агентство Bloomberg. Он основан на данных российского Минфина. Отмечается, что из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, экономическая активность в стране снизилась, а доходы упали. Только за прошлый месяц российская экономика сократилась на четверть.
2020-05-19T21:31:01+03:00
2020-05-19T21:33:09+03:00
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21:31, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…