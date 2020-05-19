Падение ВВП России во втором квартале этого года составит 16%

Это худший показатель с начала 90-х. С таким прогнозом выступило агентство Bloomberg. Он основан на данных российского Минфина. Отмечается, что из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, экономическая активность в стране снизилась, а доходы упали. Только за прошлый месяц российская экономика сократилась на четверть.