Республику Коми предложили включить в единый регион с Архангельской областью и Ненецким автономным округом

С такой инициативой выступили члены рабочей группы по объединению двух регионов, — сообщает РИА Новости. По словам главы рабочей группы Матвея Чупрова, эти регионы связаны исторически, географически и инфраструктурно. При этом он отметил, что пока вопрос вызывает экономическая целесообразность такого объединения.

На прошлой неделе главы Архангельской области и Ненецкого округа подписали меморандум о начале процесса объединения. Этот шаг должен быть одобрен на региональных референдумах. Предполагается, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября.