Алексея Навального вновь оштрафовали за отказ удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии

Решение о штрафе на 15 тысяч рублей интернет-издание МБХ-Медиа обнаружило в картотеке суда. В пресс-службе политика это подтвердили. Ранее Навального уже оштрафовали на 5 тысяч по другой части этой же статьи. Решение обжаловано в Люблинском суде Москвы.

Речь идет о расследовании, которое Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в 2018 году. В нем говорилось, что мясокомбинат «Дружба народов», который поставляет продукты для Росгвардии, принадлежит людям, близким бывшему премьеру Дмитрию Медведеву или ему самому. Также сообщалось, что предприятием владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова. При этом ведомство закупало продукты по завышенным ценам.

В феврале прошлого года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск мясокомбината и обязал Навального удалить расследование.