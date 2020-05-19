Смертность от коронавируса среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии

Всего, по подсчетам интернет-издания «Медиазона», в нашей стране умерли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников с подтвержденным COVID-19. Согласно официальной статистике, получается, что каждый 15-й умерший от коронавируса — это медик. За основу для исследования взят «Список памяти», созданный российскими врачами. По предположению «Медиазоны», ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.
2020-05-19T21:01:31+03:00
2020-05-19T21:01:31+03:00
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21:01, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…