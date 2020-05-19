Смертность от коронавируса среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии

Всего, по подсчетам интернет-издания «Медиазона», в нашей стране умерли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников с подтвержденным COVID-19. Согласно официальной статистике, получается, что каждый 15-й умерший от коронавируса — это медик. За основу для исследования взят «Список памяти», созданный российскими врачами. По предположению «Медиазоны», ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.