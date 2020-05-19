Горздрав Екатеринбурга подало иск к «Эху Москвы в Екатеринбурге» из-за высказываний Ройзмана о коронавирусе

Управление здравоохранения Екатеринбурга подало иск о защите чести и достоинства к радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» из-за слов политика Евгения Ройзмана о коронавирусе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор радиостанции Максим Путинцев.

«Нами получен иск о защите репутации от Городского Управления здравоохранения в связи с некими фактами, озвученными в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Евгением Ройзманом. Никаких подробностей о дате, времени или какой программе, не было. Видимо, речь идет о том, что Евгений Ройзман говорил в конце апреля в одной из программ «Личный прием» о о ситуации в больнице в Екатеринбурге», — рассказал он.

Максим Путинцев считает, что иск должен быть отозван.