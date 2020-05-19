Первый фигурант дела о ЧВК «Е.Н.О.Т.» Василий Минчик получил четыре года колонии

Суд Краснодарского края признан его виновным в вымогательстве, незаконном лишении свободы и нарушении неприкосновенности жилища по одному эпизоду дела. Как установил суд, в 2018 году подсудимый и еще один член частной военной компании напали на жителя Туапсе и заставили его переписать землю на его соседа — академика РАН Михаила Пальцева. Изначально Минчинка также обвиняли в бандитизме и участии в преступном сообществе, однако эти статьи были исключены из обвинения после того, как фигурант заключил соглашение со следствием.