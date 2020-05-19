Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о расследовании международной реакции на коронавирус

В ней говорится о необходимости проверить, какие меры разные страны мира приняли в ответ на пандемию. Документ призывает как можно скорее провести «беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку». Китай в резолюции не упоминается и в ней нет призыва выяснить происхождение вируса. Резолюция была внесена Евросоюзом при поддержке еще более 100 государств. Ни одна из стран — членов Всемирной организации здравоохранения не возражала.