Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о расследовании международной реакции на коронавирус

В ней говорится о необходимости проверить, какие меры разные страны мира приняли в ответ на пандемию. Документ призывает как можно скорее провести «беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку». Китай в резолюции не упоминается и в ней нет призыва выяснить происхождение вируса. Резолюция была внесена Евросоюзом при поддержке еще более 100 государств. Ни одна из стран — членов Всемирной организации здравоохранения не возражала.
2020-05-19T20:30:54+03:00
2020-05-19T20:30:54+03:00
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20:30, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…