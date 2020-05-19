Жителям Ненецкого автономного округа не нравится идея объединения с Архангельской областью

Об этом сообщили члены рабочей группы по сбору мнений и предложений о планируемом слиянии регионов. Многие опрошенные высказались за сохранение существующих отношений, которые регулируются договором о взаимодействии, подписанном в 2014 году. Сбор мнений, стартовавший 15 мая, продолжается.

Сейчас Ненецкий автономный округ с административной точки зрения является и самостоятельным регионом, и одновременно частью Архангельской области. 13 мая главы регионов подписали меморандум об объединении. Этот шаг должен быть одобрен на региональных референдумах. Предполагается, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября.