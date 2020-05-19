Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента в радиологическом медцентре в Обнинске

Там в результате взрыва воспламеняющейся жидкости в лаборатории пострадал один человек. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, взрыв произошел, когда аппаратчик фармацевтического предприятия промывал реактор органического синтеза.

Помещение, где это случилось, арендовано Обнинской химико-фармацевтической компанией, которая занимается производством лекарств. Возгорание было потушено до приезда МЧС. В здании повреждены окно и дверь. Отмечается, что газ не опасен для окружающих.