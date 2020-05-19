На Кубани фельдшера «скорой» допросили после публикации видео об отсутствии доплат за работу в коронавирусном центре

На Кубани фельдшера скорой помощи в Красноармейске допросили в Следственном комитете и изъяли телефон после публикации видео об отсутствии доплат за работу в коронавирусном центре. Ролик был опубликован на личной странице в соцсетях. Вскоре после этого медика вызвали на беседу к главному врачу Центральной районной больницы города, а затем отвезли в отделение СК, — пишет интернет-издание «Свободные медиа».

По его данным, силовик убеждал фельдшера, что условия ее работы не относятся к опасным и выплаты ей не положены. При этом ей дали понять, что из-за видео могут возбудить уголовное дело. Тем не менее, после публикации ролика врачам выплатили надбавку.