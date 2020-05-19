В России возбуждено первое уголовное дело из-за невыплат надбавок медикам, работающим с коронавирусными пациентами

Его завели на Кубани после видеообращения сотрудников Скорой помощи Армавира. Дело расследуется по статье халатность. О проводимых в регионах доследственных проверках сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

После жалобы сотрудников Скорой администрация Краснодарского края уволила главного врача Армавирской городской больницы. Также сообщалось, что на Кубани проходят доследственные проверки еще в 7 муниципалитетах, где медики районных больниц заявляют о нарушении их прав при получении коронавирусных надбавок.