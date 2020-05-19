Американские аппараты ИВЛ доставят в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов

Американские аппараты искусственной вентиляции легких доставят в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны США. Там отметили, что в текущей ситуации это «наилучший вариант». Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Поставка первой партии из 50 аппаратов запланирована на 20 мая.
2020-05-19T19:32:59+03:00
2020-05-19T19:32:59+03:00
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19:32, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…