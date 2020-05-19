Американские аппараты ИВЛ доставят в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов

Американские аппараты искусственной вентиляции легких доставят в Россию военными самолетами из-за отсутствия коммерческих рейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны США. Там отметили, что в текущей ситуации это «наилучший вариант». Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Поставка первой партии из 50 аппаратов запланирована на 20 мая.