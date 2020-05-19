В Белгородской области более 20 человек заразились коронавирусом после посещения парикмахера

Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Сам парикмахер сейчас лечится в одной из больниц, а его клиенты пока остаются дома – у них заболевание протекает бессимптомно. Кроме того, еще у 25 человек, которые контактировали с парикмахером, тест на коронавирус показал отрицательный результат, но они пока остаются на карантине под медицинским наблюдением.