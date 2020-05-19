В Белгородской области более 20 человек заразились коронавирусом после посещения парикмахера

Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Сам парикмахер сейчас лечится в одной из больниц, а его клиенты пока остаются дома – у них заболевание протекает бессимптомно. Кроме того, еще у 25 человек, которые контактировали с парикмахером, тест на коронавирус показал отрицательный результат, но они пока остаются на карантине под медицинским наблюдением.
2020-05-19T19:32:34+03:00
2020-05-19T19:32:34+03:00
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19:32, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…