Экс-президент Чехии высказал свое мнение о причастности российской стороны в покушении на мэра Праги

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал свое мнение, что не верит в причастность российской стороны в покушении на мэра Праги.

Ранее сообщалось, что чешские силовики подозревают, что сотрудник российских спецслужб мог готовить покушение на двух лиц в пражской администрации — на главу администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра столицы Зденека Гржиба. Они связывают подготовку такого нападения с тем, что ранее в Праге снесли монумент советскому маршалу Ивану Коневу.

«Я не верил этим органам (контрразведка), и никогда не сотрудничал с ними. Другая вещь то, что если наша контрразведка какую-то информацию дала в СМИ, я не понимаю, как это произошло, и надеюсь, что когда-нибудь будет проведено расследование, и нам расскажут, почему это случилось. Но мне смешно подумать, что Россия может кого-то выслать в Чехию и отравить кого-то. Российские политики не могут быть такими сумасшедшими, чтобы этим заниматься», — сказал В.Клаус.