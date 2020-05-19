В Екатеринбурге «Красное и Белое» проверят на соблюдение санитарных правил после обнаружения коронавируса у работников

Алкомаркеты «Красное и Белое» в Екатеринбурге проверят на соблюдение санитарных правил после обнаружения коронавируса у 136 работников. Все магазины сети в городе пока приостановили работу. Сотрудники логистического центра, которые контактировали с заболевшими, временно отстранены от работы до получения результатов тестов.



В компании сообщили, что сейчас все поставки в магазины области идут с других складов. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное. У многих болезнь проходит бессимптомно.

Из-за выявленных новых случаев заражения COVID-19 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отложил намеченное на сегодня снятие коронавирусных ограничений в регионе.