Следственный комитет завел первое уголовное дело из-за невыплат медикам надбавок за работу с коронавирусными больными

Ранее многие врачи жаловались, что так и не получили денег, обещанных президентом Владимиром Путиным.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «халатность» после того, как врачи больницы города Армавира пожаловались на невыплату стимулирующих надбавок. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, но другие подробности, включая информацию о подозреваемых, там не приводятся.

Ранее главврач городской больницы Армавира Сергей Смирнов был уволен после проведения служебной проверки. Ее организовали из-за обращения сотрудников службы скорой помощи, которые пожаловались на отсутствие выплат. Власти региона утверждали, что главврач не подал властям списки сотрудников больницы, которые претендовали на доплаты за работу с коронавирусными больными.

При этом далеко не всегда врачи получают необходимую поддержку: интернет-издание «Свободные медиа» сообщает, что фельдшер отделения скорой помощи в Красноармейске подверглась допросу после того, как записала с коллегами видео об отсутствии доплат.

Согласно распоряжению президента, доплаты медикам за работу с больными COVID-19 должны составить от 25 до 80 тысяч рублей.