Экс-президент Чехии Клаус возмущен сносом памятника Коневу, но не считает, что это политическое решение

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус возмущен сносом памятника маршалу Коневу, однако не считает, что это «не политика Чехии». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее по решению муниципальных властей района Прага-6 во главе с районным старостой Ондржеем Коларжем был снесен памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, находившийся на пражской площади Интербригады.

«Мне кажется, что это не было необходимостью. Я протестовал против сноса памятника, и готов это повторять. Мне кажется, что эти молодые люди (кто принял решение о сносе) ничего не понимают, и делают эти ошибки, и для меня это трагедия. Но в либеральном обществе нашей страны против их решения ничего нельзя поделать. Они имеют свободу выбора – сносить или нет. Это глупость, но это не политика Чехии», — сказал В.Клаус.

По словам экс-президента, снос памятника нельзя рассматривать «с точки зрения чешско-российских отношений».

«Лучше шире смотреть на это. По-моему, Россия тоже должна более тонко подходить к таким вопросам, и считаться с тем, что у нас свобода слова, и нет такой силы, чтобы заставить какого-то чиновника на уровне района или города сделать то, что он не хочет», — отметил он.