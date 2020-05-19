Британская авиакомпания ЕasyJet сообщила о кибератаке на свои серверы

Хакеры получили доступ к данным девяти миллионов клиентов и более чем двум тысячам кредитных карт, говорится в сообщении на сайте компании. У ЕasyJet нет информации о том, смогли ли злоумышленники использовать полученные данные в неправомерных целях. Лоукостер заявил, что свяжется с пострадавшими клиентами и посоветует принять меры по защите от потенциального фишинга.
2020-05-19T18:32:29+03:00
2020-05-19T18:32:29+03:00
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18:32, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…