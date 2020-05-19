Британская авиакомпания ЕasyJet сообщила о кибератаке на свои серверы

Хакеры получили доступ к данным девяти миллионов клиентов и более чем двум тысячам кредитных карт, говорится в сообщении на сайте компании. У ЕasyJet нет информации о том, смогли ли злоумышленники использовать полученные данные в неправомерных целях. Лоукостер заявил, что свяжется с пострадавшими клиентами и посоветует принять меры по защите от потенциального фишинга.