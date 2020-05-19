В Праге экоактивисты протестуют против добычи нефти

Свою акцию они проводят на крышах трех бензозаправочных станций компании Shell. Они вывесили плакаты с надписями «Конец нефти, конец Shell». Протестующие требуют изменения условий в нефтедобывающей отрасли, которая, по их мнению, разрушает планету. Об этом рассказал представитель пожарных чешской столицы. Владельцы бензозаправок сказали, что протест не препятствует работе станций, и поэтому власти не стали принуждать участников его завершить. За ситуацией наблюдает полиция. Пожарные готовы помочь активистам спуститься с крыш.