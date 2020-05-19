Ведущие клубы Европы проведут благотворительные матчи в помощь врачам

Перспектива эта пока отдаленная, как Олимпийские Игр и Чемпионат Европы, которые перенесены на год и состоятся будущим летом. НА 2021 год назначен и Кубок Европейской солидарности, в котором примут участие Интер из Милана, Мюнхенская Бавария и мадридский Реал. Без зрителей проводить благотворительные матчи нет смысла, поскольку выручка пойдет медицинским учреждениям. Как сообщили в пресс-службе Интера, помимо материального фактора есть еще и моральный. Турнир должен символизировать объединенную Европу, показать, что люди заботятся друг о друге. Матчи состоятся в трех городах. Интер сыграет дома с Баварией и с Реалом в гостях, а Бавария и Реал встретятся в Мюнхене. Даты матчей пока не определены. Будущий сезон обещает быть весьма насыщенным и графики клубов требуют согласования. Кроме того, пока вообще не понятно, можно ли будет играть в футбол. Пандемия еще в разгаре.

Бавария – единственная команда из трех предполагаемых участников Кубка Европейской солидарности, которая уже сыграла первый официальный матч. В рамках чемпионата Бундеслиги мюнхенцы победили Унион со счетом 2-0.