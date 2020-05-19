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18:29, 19 мая 2020

Издание Шпигель сообщает от новом центре пандемии в мире — Латинской Америке

Издание Шпигель сообщает от новом центре пандемии в мире — Латинской Америке, где, по выражению некоторых наблюдателей, происходит «вирусный апокалипсис».

Рио де Жанейро скоро превратится в бразильский Нью-Йорк, в некоторых регионах Перу умирает один человек каждый час, в Эквадоре рухнула похоронная индустрия и умерших хоронят в общих могилах.

В Бразилии отмечается наихудшая ситуация по сравнению с другими странами Латинской Америки, пишет Шпигель, сообщая, что на днях там был зарегистрирован высочайший уровень смертности за сутки – 881 человек. Всего в крупней стране южной части континента уже около 16 тысяч погибших и без малого четверть миллиона заболевших, пишет издание (перевод сайта Иносми). – Здесь проводится мало тестов на вирус, и согласно некоторым эпидемиологическим моделям, реальные цифры смертей могут быть в 15 раз выше официальных. По мнению эксперта-реаниматолога, опубликованному в журнале Атлантик, страна скоро может приблизиться к 100 тысячам погибшим. Вирус особенно сильно бушует среди коренного жителя, проживающего большей частью в Амазонии. Президент Болсонару, еще недавно называвший коронавирус «небольшим гриппом», сегодня не знает, как его обуздать. При этом, как пишет Шпигель, он настаивает на смягчении карантинных мер, поскольку экономический ущерб представляется ему еще большей угрозой. Его мексиканский коллега также поначалу не воспринимал пандемию всерьез, обнимаясь на митингах со своими сторонниками. Лопес Обрадор, тем не менее, сегодня также смягчает защитные меры – в том числе из-за давления США: Вашингтон, возобновляющий работу своей автомобильной отрасли, настаивает на открытии автозаводов на американо-мексиканской границе.

Насколько медлительными были ответы Бразилии и Мексики на распространение вируса, настолько же оперативно действовали власти Перу, введя самый жесткий карантин в регионе. И все же, пишет немецкое издание, КОВИД-19 тяжело ударил и по этой стране. По сравнению с Европой и США, отмечает Шпигель, юг Американского континента мало что может противопоставить кризису, который усугубился еще и из-за значительных сокращений кадров и финансирования в системе здравоохранения на фоне экономической стагнации последних лет.

Наблюдатели сравнивают нынешнее положение в странах Южной Америки с худшими периодами пандемии в Париже, Лондоне и Мадриде.



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