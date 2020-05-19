Вашингтон вновь обвиняет Пекин в сокрытии информации по коронавирусу

Министр здравоохранения США Алекс Азар считает, что этому способствовала Всемирная организация здравоохранения. Пекин, в свою очередь, считает, что Вашингтон хочет снять с себя ответственность за ситуацию с коронавирусом в США.

Сообщения о том, что в Китае более ста миллионов человек закрыты на карантин из-за новой вспышки коронавируса, не соответствуют действительности. Информации агентства Bloomberg не верит житель Пекина, Андрей.

Если верить информации о новой вспышке коронавируса в Китае, то это может угрожать всему миру, — считает профессор Сколковского Института науки и технологии Константин Северинов. По словам ученого, учитывая, что провинция Цзилинь граничит с Приморским краем, Россия также представляет угрозу для Китая.