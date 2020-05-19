На Украине разразился скандал после интервью журналиста с одним из бывших лидеров сепаратистов Игорем Гиркиным

С ним поговорил Дмитрий Гордон. Интервью возмутило украинских националистов и политиков. Журналист уверяет, что готовил интервью вместе с СБУ. Ведомство это отрицает.

Перед интервью — оно длится больше трёх с половиной часов — журналист Дмитрий Гордон называет Игоря Гиркина цитата «символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии в Донбассе». По словам Гордона, гражданин России и кадровый офицер ФСБ пришел на Украину разрушать, убивать, нести хаос и раздор. В ходе общения по скайпу Гиркин, также известный как Игорь Стрелков, рассказал и о своём участии в войне в Донбассе. Гиркин — несколько месяцев в 2014м году командовал сепаратистами в самопровозглашенной ДНР. Он признался, что по его личному приказу были расстреляны не менее четырёх граждан Украины, называя их диверсантами. Также по его приказу расправились с несколькими ополченцами за мародёрство и пытки. Одного из них, по словам Гиркина он убил лично. В интервью бывший командир сепаратистов утверждал, что малазийский «Боинг» ополченцы не сбивали и отказался это обсуждать. При этом отметил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом. Интервью вызвало шквал критики в украинских соцсетях. Под видео, опубликованном на you-tube канале журналиста, почти 40 тысяч негативных откликов, положительных на несколько тысяч меньше. Возмущённые его общением с бывшим командиром сепаратистов украинские националисты вчера пришли к офису интернет-издания Гордон. Несколько десятков человек зажгли файеры и оставили грубую надпись в адрес журналиста, пишет издание Украинская правда. Возбудить в отношении Гордона уголовное дело за поддержку терроризма потребовали соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко из партии Европейская солидарность. Следом журналист объявил, что интервью с Гиркиным также как и до этого с депутатом Госдумы, бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской готовилось вместе с украинскими спецслужбами.

Сам Гиркин сказал изданию РБК, что заявление о передаче материалов интервью в Гаагу звучит смешно, поскольку он цитата «не сказал ровным счетом ничего, чего не говорил до этого на других площадках».

Действия украинского журналиста Дмитрия Гордона могут привести только к увеличению его популярности в стране, — считает экономист Сергей Алексашенко.