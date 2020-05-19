Совет Федерации предложит правительству повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

В верхней палате парламента решили вернуться к обсуждению этой темы на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

Совет Федерации уже завтра выступит с рекомендацией правительству увеличить минимальный возраст продажи алкоголя с нынешних 18 лет до 21 года. Такое предложение содержится в проекте постановления верхней палаты по итогам выступления вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом агентству ТАСС рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он пояснил, что эта мера укрепит иммунитет населения и будет прививать культуру здорового образа жизни. Аналогичное предложение касается и табака. В случае, если правительство согласится с предложениями, оно само определит возраст, с которого можно будет покупать алкоголь и сигареты.

С сенатором согласны в Минздраве – еще на прошлой неделе вопрос повышения минимального возраста продажи спиртного поднял глава министерства Михаил Мурашко. Он объяснил необходимость такого шага данными статистики, согласно которым мужская смертность после 18 лет начинает резко расти, и связал это именно с доступностью алкоголя.

По данным Минздрава, потребление алкоголя в России выросло на несколько процентов после введения режима изоляции.