Собянин: Москвичам разрешат прогулки после начала снижения количества смертей от коронавируса

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия-1». «Это будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет, когда количество тяжелых больных в больницах будет значительно меньше, когда каждый день будем выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни. Может быть, и еще меньше», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На следующей неделе можно будет снять часть ограничений в Москве, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Мы на следующей неделе, в конце недели примем еще дополнительные решения. К примеру, очевидно, что примем решение и с понедельника откроем МФЦ», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Он сообщил, что также есть планы по открытию части больниц для оказания плановой медпомощи.

По словам Сергея Собянина, ситуация с распространением коронавируса в Москве остается напряженной, говорить о победе над инфекцией рано. «Сказать, что мы победили коронавирус, это знаете, было бы совсем безответственным заявлением. Вы видите, какой объем, какой масштаб. В любом случае, у нас в больницах лежат около 18 тыс. людей, тяжело болеющих», — рассказал Собянин в эфире канала «Россия-1».

Между тем, столичные власти планируют разрешить работу МФЦ с 25 мая. Об этом Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». «С понедельника откроем многофункциональные центры, потому что огромное количество людей не получают услуги», — сказал он.