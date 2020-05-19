Медиазона: В России от коронавируса скончались по меньшей мере 186 медицинских работников

В России от коронавируса скончались по меньшей мере 186 медицинских работников. Это подсчеты интернет-издания Медиазона. Оно отмечает, что этот показатель в нашей стране в 16 раз больше, чем в шести других, где эпидемия приобрела похожие масштабы.

Большая смертность среди врачей от коронавируса в России может быть связана с тем, что медики несвоевременно получили качественные средства индивидуальной защиты. Так считает глава Ассоциации производителей таких средств, Владимир Котов. По словам Котова, в России есть проблема с нехваткой перчаток на производствах. Это влечет за собой невозможность закупить их для медицинских учреждений.

Большое количество смертей среди медиков связано с тем, что к эпидемии никто не был готов, – считает первый зам.пред думского Комитета по охране здоровья Федот Тумусов. Депутат считает несправедливыми утверждения, что власти уделяют мало внимания проблеме высокой смертности среди медиков, работающих с коронавирусными больными.

Большинство врачей смирились с тем, что в России высок риск заразиться коронавирусом. Такое мнение «Эху Москвы» высказал нейрохирург Алексей Кащеев. По словам Кащеева, сейчас ситуация в регионах стала значительно хуже.

Россия принимает правильные меры для борьбы с коронавирусом, и именно поэтому в нашей стране низкие показатели смертности, — уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко добавила, что несколько сенаторов, а также сотрудников аппарата верхней палаты парламента переболели коронавирусом.

Напомним, в России зарегистрировано чуть более 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это больше, чем накануне. Скончались еще 115 человек.