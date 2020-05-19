Владимир Жириновский: В России пришло время обсудить возможность ликвидации верхней палаты парламента

В России пришло время обсудить возможность ликвидации верхней палаты парламента, — так считает Владимир Жириновский. В интервью «Эху Москвы» лидер ЛДПР сказал, что Совет Федерации себя изжил.

«В Госсекторе занято до трети экономически активного населения. У нас больше 2-х млн — это сотрудники разных органов власти. И 600 тысяч из них — это только госслужащие. Нам не нужны две палаты, для чего этот дубляж? Это давно уже отжило. Верхняя палата представляет федерации, но у нас всегда было единое государство, централизованное. Навязывание федераций приводит к минусам», — отметил политик. По мнению Жириновского, нужно в два раза сократить количество депутатов в парламентах всех уровней, а также аппараты госструктур.

Совет Федерации выполняет очень важную функцию – защищает регионы, — сказал «Эху Москвы» сенатор Сергей Лисовский. «Совет Федерации выполняет очень важную функцию — это защита регионов. Зачастую часть законов приемлема только для регионов, и по тем или иным причинам не подходит для других. И вот этот барьер на пути принятия законов, которые не учитывают интересы всех регионов, он очень важен». – сказал он. Сергей Лисовский подчеркнул, что верхняя палата парламента достаточно часто, как он считает, отклоняет законы, которые проходят в Госдуме единогласно.

Совет Федерации органично вписывается в систему власти в России, однако лучше бы сенаторов выбирали, — считает коммунист Владимир Кашин

«Владимир Вольфович часто говорит то, что ему приходит в голову. Это, наверное, очень хорошо, то ему Дума не нужна, то не нужны профессионалы производственники, то не нужен Совет Федерации. Я не поддерживаю Владимира Вольфовича. Я считаю, что созданная система она является целостной. Есть система, вот пусть она и будет», — сказал он. -"С точки зрения законодательной составляющей они тоже являются определенной структурой, которая участвует в законодательном процессе. От них часто от них поступают законопроекты. Это целостная система, она определяет ряд системных вещей". Владимир Кашин заметил. Что Совет Федерации не только утверждает законы, принятые Госдумой, но и выдвигает свои инициативы.