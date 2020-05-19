Депутат Кашин не поддержал предложение Жириновского о ликвидации СФ, считая существующую систему «целостной»

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Владимир Кашин не поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского – ликвидировать Совет Федерации, считая существующую систему достаточно «целостной». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что Совет Федерации нужен, но лучше бы, если сенаторов выбирали.

«Владимир Вольфович часто говорит то, что ему приходит в голову. Это, наверное, очень хорошо, то ему Дума не нужна, то не нужны профессионалы производственники, то не нужен Совет Федерации. Я не поддерживаю Владимира Вольфовича. Я считаю, что созданная система она является целостной. Есть система, вот пусть она и будет», — сказал он.

По мнению В.Кашина, сенаторы выражают интересы регионов. «С точки зрения законодательной составляющей они тоже являются определенной структурой, которая участвует в законодательном процессе. От них часто от них поступают законопроекты. Это целостная система, она определяет ряд системных вещей», — отметил депутат.

В.Кашин добавил, что члены СФ представляя регионы, они должны избираться, как и депутаты.

«Это было бы справедливо и правильно. Можно обойтись без Думы, а лучше расширить Совет Федерации», — сказал депутат.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации, а также сократить число депутатов Мосгордумы (МГД) и Госдумы.