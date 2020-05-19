СК РФ возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты медикам «коронавирусных» компенсаций

СК РФ впервые сообщил о возбуждении уголовного дела из-за невыплаты компенсаций медикам, работающим с больными COVID-19, следует из пресс-релиза ведомства.



Уголовное дело возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников «скорой» Армавира, которые пожаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии.



«Следственным отделом по городу Армавиру ... по результатам доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»», — говорится в релизе.