СК РФ впервые сообщил о возбуждении уголовного дела из-за невыплаты компенсаций медикам, работающим с больными COVID-19, следует из пресс-релиза ведомства.
Уголовное дело возбудили на Кубани после видеообращения сотрудников «скорой» Армавира, которые пожаловались, что не получили обещанных доплат за работу в условиях пандемии.
«Следственным отделом по городу Армавиру ... по результатам доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»», — говорится в релизе.
СК РФ возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты медикам «коронавирусных» компенсаций
СК РФ впервые сообщил о возбуждении уголовного дела из-за невыплаты компенсаций медикам, работающим с больными COVID-19, следует из пресс-релиза ведомства.