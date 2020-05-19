Владимир Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом

Он напомнил, что все расчеты за апрель должны были завершиться до 15 мая. При этом, в ряде регионов деньги выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях. По мнению президента, сложностей с выплатами можно было избежать, если бы постановление правительства было составлено более ясно и прозрачно.