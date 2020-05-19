Владимир Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом

Он напомнил, что все расчеты за апрель должны были завершиться до 15 мая. При этом, в ряде регионов деньги выплачивались не те, о которых говорилось на совещаниях. По мнению президента, сложностей с выплатами можно было избежать, если бы постановление правительства было составлено более ясно и прозрачно.
2020-05-19T17:32:41+03:00
2020-05-19T17:32:41+03:00
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17:32, 19 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…